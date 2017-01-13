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Жители болгарского города Бургас могут наблюдать уникальное явление: впервые с 1954 года замерзло Черное море.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципального совета города Бургас, передает Укринформ.

«За более чем полвека у берегов Болгарии, где расположен город Бургас, замерзло Черное море. Редкое явление можно наблюдать с территории жилого комплекса «Сарафово» и находясь в морском порту. Туристический теплоход «Анастасия» полностью покрылся льдом, напоминая ледяную скульптуру», - говорится в сообщении.

По данным местных метеорологов, толщина морского ледяного покрова постоянно увеличивается за постоянные холода, а море превратилось в ледяной каток на расстоянии 30 метров от берега.

Отметим, в двадцатом веке Черное море в этом же регионе замерзало лишь трижды – в 1929-м, 1942-м и 1954-м годах. При этом, в 1929 году ледяной покров растянулся вглубь моря на два километра.

В начале 2017 года в Болгарии было зафиксировано еще одно редкое явление – впервые за много десятилетий замерзла одна из главных (после Дуная) водных артерий страны – река Марица.
ForUm

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