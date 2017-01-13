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В 2017 году пенсии вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Пенсионные выплаты увеличатся приблизительно на 11%.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», - сообщил Розенко, сообщает Укринформ.

Он отметил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируем. Ведь правительство в прошлом году вдвое уменьшило единый социальный взнос для представителей бизнеса до 22%, рассчитывая на легализацию предпринимательской деятельности.

«Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 млрд грн. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 млрд грн. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 млрд грн», - отметил Розенко.

 
ForUm

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