В пятницу, 13 января, в поселке Мелиоративном на Днепропетровщине совершено нападение на депутата Новомосковского районного совета от ВО «Батькивщина» Анастасию Копосову.
Об этом сообщает пресс-служба областной партячейки.
Как рассказал один из очевидцев, трое молодых людей набросились на 62-летнюю женщину, когда она вышла в магазин, и стали наносить многочисленные удары по ногам прутьями арматуры.
После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Прохожие вызвали машину скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Новомосковскую центральную райбольницу.
Женщине оказана первая медицинская помощь.
По словам главного врача больницы Вадима Михайлюта, у Копосовой травмы нижних конечностей, в частности перелом одной из них.
Как отметил начальник Новомосковского райотдела полиции Виктор Рыбак, уже известен номер автомобиля нападавших.
Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время