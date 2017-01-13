также в разделеПроисшествия
В Одессе преступники во время погони сбили полицейского 7
Сегодня в зоне АТО ранен один военный 8
С начала года в Украине произошло более 50 убийств 18
Вчера на дорогах из-за стихии погибли 6 человек 14
На Львовщине перевернулся рейсовый автобус 26
В Одессе ветеран АТО и экс-прокурор устроили драку и перестрелку 53
В ДТП на Буковине погибли 4 человека 36
За сутки в зоне АТО – 78 обстрелов, ранены трое бойцов 26
Активистов «Правого сектора» задержали за дебош в суде 270
В Сумах из-за пожара в спортклубе эвакуировали школу 24
В зоне АТО сегодня ранены трое военных 56
В Днипре неизвестные разбили машину комиссии горсовета 50
Жертвы непогоды: на дорогах Украины погибли 3 человека, 59 – травмированы 25
НВФ обстреляли Красногоровку, ранен мирный житель 25
НВФ резко увеличили количество обстрелов, силы АТО понесли потери 192
В Авдеевке снова обесточена фильтровальная станция 36
На Херсонщине при попытке распилить снаряд подорвались двое мужчин 49
Под Запорожьем перевернулся автозак: есть пострадавшие 41

В пятницу, 13 января, в поселке Мелиоративном на Днепропетровщине совершено нападение на депутата Новомосковского районного совета от ВО «Батькивщина» Анастасию Копосову.

Об этом сообщает пресс-служба областной партячейки.

Как рассказал один из очевидцев, трое молодых людей набросились на 62-летнюю женщину, когда она вышла в магазин, и стали наносить многочисленные удары по ногам прутьями арматуры.

После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Прохожие вызвали машину скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Новомосковскую центральную райбольницу.

Женщине оказана первая медицинская помощь.

По словам главного врача больницы Вадима Михайлюта, у Копосовой травмы нижних конечностей, в частности перелом одной из них.

Как отметил начальник Новомосковского райотдела полиции Виктор Рыбак, уже известен номер автомобиля нападавших.

Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Ботинки зимние