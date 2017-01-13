Избранный президент США Дональд Трамп обещает представить в течение 90 дней собственный отчет относительно заявлений о кибератаках со стороны России во время предвыборной кампании в США. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

«Полностью поддельные факты отвратительными политическими агентами, и демократами, и республиканцами – фейковые новости! Россия говорит, что (у авторов доклада. – Ред.) ничего нет», – написал Трамп, комментируя отчет американской разведки относительно хакерских атак со стороны России, сообщает УНИАН.

«Возможно, (отчет о кибератаках со стороны России. – Ред.) выпущен «разведкой», с пониманием, что этому даже нет никаких доказательств и никогда не будет. Мои люди будут иметь полный отчет о взломе в течение 90 дней!», – добавил Трамп.

Напомним, разведка США рассекретила часть доклада, в котором указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В отчете указывается, что Путин заказал «кампанию влияния», направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.