Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Государственной пограничной службы вручил награды воинам-пограничникам, которые отличились в зоне проведения антитеррористической операции и получили ранения во время выполнения своих служебных обязанностей. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Так, орденом «За мужество» III степени награждены сержант Игоря Павлович и старший прапорщик Сергей Самойлов.

Порошенко спросил об условиях лечения и обеспечения раненых защитников необходимым для успешной реабилитации. Также Президент поинтересовался дальнейшими планами военных после завершения лечения. Пограничники рассказали, что намерены продолжить военную службу.



Глава государства также отметил медалью «Защитнику Отечества» старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью «За военную службу Украине» военного врача подполковника медицинской службы Госпогранслужбы Виктора Худякова.

Подполковник Худяков вместе с персоналом реанимационной бригады оказывал неотложную медицинскую помощь раненым воинам во время их медицинской эвакуации в Центральный клинический госпиталь ГПСУ. Военный врач неоднократно посещал зону проведения АТО для оказания неотложной медицинской помощи тяжелораненым бойцам и обеспечивал эвакуацию раненых, организовывал бесперебойную, слаженную работу медицинского персонала во время обострения боевого конфликта.