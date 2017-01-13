В ресторане на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева сегодня утром молодой мужчина выстрелил себе в голову. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу.

Происшествие случилось сегодня около 07:00.

Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и сотрудников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали «скорую» и сообщили об инциденте в полицию.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, обстоятельства и причины произошедшего. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции.