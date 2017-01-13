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По состоянию на утро пятницы, 13 января, в Одесской области сохраняется ограничение движения транспорта на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«С 12:00 12 января закрыто движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащуватое – Колодистое - Рижовка и Одесса – Вознесенск - Новый Буг», - сообщили в ведомстве.

По данным ГосЧС, на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
ForUm

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