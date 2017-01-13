Сотрудники Службы безопасности Украины задержали за взяточничество начальника полигона одной из воинских частей, которая дислоцируется на Волыни.



По данным пресс-центра ведомства, капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.

«Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тыс. гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали еще два факта получения им неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия.