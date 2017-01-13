Министр внутренних дел Арсен Аваков против создания финансовой милиции. Об этом он написал в Facebook.

«Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС», - считает он.

Напомним, из-за технической ошибки из вступившего в силу 1 января 2017 года Налогового кодекса был исключен раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция».

Министерство финансов предлагает не исправлять техническую ошибку Верховной Рады, из-за которой была ликвидирована налоговая милиция, а принять новый закон о создании финансовой полиции.