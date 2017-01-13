Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154. Как сообщили ТАСС в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», - сказал источник.
Напомним, катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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