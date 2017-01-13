Претендент на пост главы ЦРУ республиканец Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину, сообщает УНИАН, ссылаясь на USA Today.

Он заявил, что Россия, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территории, начала агрессивно утверждаться в мире.

«Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом, не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению «Исламского государства», - подчеркнул Помпео.

Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами спецслужб США о том, что за кибератаками с целью повлиять на американские выборы стоит РФ.

Напомним, ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не имеет права на Крым.