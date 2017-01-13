Претендент на пост главы ЦРУ республиканец Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину, сообщает УНИАН, ссылаясь на USA Today.
Он заявил, что Россия, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территории, начала агрессивно утверждаться в мире.
«Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом, не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению «Исламского государства», - подчеркнул Помпео.
Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами спецслужб США о том, что за кибератаками с целью повлиять на американские выборы стоит РФ.
Напомним, ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не имеет права на Крым.
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