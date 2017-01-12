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В четверг, 12 января, в 13:44 спасателям поступило сообщение о взрыве в цехе на заводе по ул. Северо-Сырецкая, 3 в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений стало известно, что в результате взрыва, по предварительным данным в печи для выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар. Пожарные немедленно приступили к тушению и в 14:10 локализовали огонь на площади 10 кв. м. В 14:17 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадали два сотрудника завода, которых с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.
ForUm

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