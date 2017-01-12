Французская компания Engie с 1 января начала импортировать природный газ в Украину.
Как сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», за первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступило 3,9 млн куб.м.
«Согласно представленным номинаций от компании Engie ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн куб. м», - говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября 2016 года «Укртрансгаз» и Engie подписали соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), благодаря чему Engie получила возможность хранить газ в украинских ПХГ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время