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Французская компания Engie с 1 января начала импортировать природный газ в Украину.

Как сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», за первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступило 3,9 млн куб.м.

«Согласно представленным номинаций от компании Engie ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн куб. м», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября 2016 года «Укртрансгаз» и Engie подписали соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), благодаря чему Engie получила возможность хранить газ в украинских ПХГ.
ForUm

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