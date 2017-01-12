также в разделеПолитика
НАБУ продолжает расследовать «дело Мартыненко» 18
Порошенко осадил одесского чиновника 1029
ГПУ пытается вернуть миллионы Лазаренко из Литвы 31
Медведчук: В 2016 году удалось освободить 81 человека 23
Теща и сын Турчинова владеют роскошными имениями под Киевом 523
Порошенко утвердил Степанова главой Одесской ОГА 104
Против экс-министра Злочевского закрыли все дела 30
ВСЮ отстранил судью Высшего хозсуда Емельянова 36
Чалый: В США намерены разговаривать с РФ с позиции силы 43
Данилюк не хочет возвращать ошибочно ликвидированную налоговую милицию 124
Порошенко встретится с Байденом 34
АП опровергает информацию о найме лоббистов в США 20
Количество экскурсий в Раду за год выросло почти вдвое 22
Тиллерсон: Россия не имеет права на Крым 226
Гройсман намерен бороться с выплатой зарплат в конвертах 55
Мне басни не нужны: Гройсман пригрозил разогнать службу занятости 250
Гройсман поручил проверить решение суда, вернувшего итальянке $1 миллион 75
СМИ: В Брюсселе ожидают, что Украина получит безвиз в мае-июне 49

Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по оккупированному Крыму и будет терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что «это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии».

«Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию», — подчеркнул Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: «Я оставил бы это без реакции».

«Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться», — добавил он.

Накануне на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок

Напомним, 11 января Тиллерсон заявил, что Россия не имеет права на Крым.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние