Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по оккупированному Крыму и будет терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что «это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии».

«Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию», — подчеркнул Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: «Я оставил бы это без реакции».

«Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться», — добавил он.

Накануне на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок

Напомним, 11 января Тиллерсон заявил, что Россия не имеет права на Крым.