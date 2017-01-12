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Сегодня утром, 12 января, в Днипре неизвестные разбили машину, которая перевозила членов комиссии городского совета, которая еженедельно проверяет качество уборки снега на улицах и придомовых территориях, после чего скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам членов комиссии, в этот четверг, выехав на традиционную инспекцию, они заметили, что от самого здания горсовета их служебную машину преследует автомобиль «Ленд Крузер» с номерным знаком АЕ 5555 СВ.

«Несмотря на это специалисты не прекратили работы и продолжали проверку качества расчистки улиц в Новокодацком районе. Позже на ул. Набережной Заводской, в районе Ледовой арены, автомобиль, в котором находились члены комиссии, подрезал тот самый «Ленд Крузер». Из него вышли неизвестные в масках и без всяких объяснений начали крушить машину комиссии. В служебной машине повреждены 2 колеса и разбито стекло. Во время дерзкого нападения никто из членов комиссии не пострадал. Люди вызвали полицию. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители», – говорится в сообщении.

В мэрии Днепра просят свидетелей инцидента обратиться в Новокодацкий отдел полиции или по телефону 102.
ForUm

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