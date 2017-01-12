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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, при каких условиях поладят Владимир Путин и Дональд Трамп. Нужно взаимное уважение, сказал он.

Журналисты спросили Пескова, при каких условиях могут поладить два президента, после того как избранный лидер США накануне затронул эту тему на первой после выборов пресс-конференции, сообщает ВВС.

Песков сказал, что «президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров».

«Но это уважение может быть только взаимным, односторонним оно быть не может», - пояснил он.

«В Москве надеются, что наши президенты поладят, - добавил Песков. - По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог».

Напомним, Трамп сделал новый прогноз относительно будущих отношений с Путиным на фоне скандала с публикациями о том, что в России на Трампа собирали компрометирующие материалы.

На пресс-конференции избранный президент обрушился с жесткой критикой как на американских журналистов, сообщивших об этом, так и на спецслужбы США, которые, по его мнению, допустили утечку.

После пресс-конференции Трамп обсудил утечку с главой нацразведки США Джеймсом Клэппером. Тот заверил избранного президента, что американские спецслужбы не причастны к появлению досье, которое было опубликовано в издании BuzzFeed.
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