Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту оказания сопротивления сотрудникам Киевского следственного изолятора обвиняемыми по делу «Торнадо». Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Оболонском районном суде Киева рассматривается уголовное производство по обвинению бывших сотрудников специального батальона МВД Украины «Торнадо» в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в ходе проведения антитеррористической операции.

«При возвращении с судебного заседания 11 января в следственный изолятор, указанные подсудимые в количестве 10 человек в помещениях сборного отделения оказали сопротивление сотрудникам учреждения, отказывались выполнять законные требования администрации и следовать в камеры. При этом один из заключенных демонстративно нанес себе телесное повреждение в виде порезов левого уха», - сообщили в ГПУ.

С целью недопущения противоправных действий и дестабилизации работы учреждения, указанные лица были заблокированы в камерах сборного отделения. Были вызваны сотрудники полиции. Пострадавшему оказана необходимая помощь в одном из медицинских учреждений Киева.

В дальнейшем бывшие сотрудники батальона «Торнадо» прекратили сопротивляться и согласились вернуться в камеры.

По данному факту прокуратурой Киева осуществляется проверка, следственным отделом Шевченковского управления полиции внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 УК Украины (сопротивление представителю власти, кроме государственного исполнителя, частного исполнителя, при исполнении им служебных обязанностей).

Напомним, заместитель министра юстиции Денис Чернышев заявил, что «торнадовцы» не нападали на сотрудников СИЗО.