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Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту оказания сопротивления сотрудникам Киевского следственного изолятора обвиняемыми по делу «Торнадо». Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Оболонском районном суде Киева рассматривается уголовное производство по обвинению бывших сотрудников специального батальона МВД Украины «Торнадо» в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в ходе проведения антитеррористической операции.

«При возвращении с судебного заседания 11 января в следственный изолятор, указанные подсудимые в количестве 10 человек в помещениях сборного отделения оказали сопротивление сотрудникам учреждения, отказывались выполнять законные требования администрации и следовать в камеры. При этом один из заключенных демонстративно нанес себе телесное повреждение в виде порезов левого уха», - сообщили в ГПУ.

С целью недопущения противоправных действий и дестабилизации работы учреждения, указанные лица были заблокированы в камерах сборного отделения. Были вызваны сотрудники полиции. Пострадавшему оказана необходимая помощь в одном из медицинских учреждений Киева.

В дальнейшем бывшие сотрудники батальона «Торнадо» прекратили сопротивляться и согласились вернуться в камеры.

По данному факту прокуратурой Киева осуществляется проверка, следственным отделом Шевченковского управления полиции внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 УК Украины (сопротивление представителю власти, кроме государственного исполнителя, частного исполнителя, при исполнении им служебных обязанностей).

Напомним, заместитель министра юстиции Денис Чернышев заявил, что «торнадовцы» не нападали на сотрудников СИЗО.

 
ForUm

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