В 2016 году теща и сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова приобрели роскошные имения под Киевом.

Об этом говорится в сюжете программы Слідство Інфо.

В частности, журналисты нашли имение в поселке Белогородка Киевской области площадью свыше 1 тыс. кв.м., с прилегающей территорией около полгектара, обслуживающим персоналом и охраной. Имение и земля оформлены на созданную в августе 2016 года фирму «Екостильком», владелицей которой является теща секретаря СНБО Тамара Белиба.

Новым имением может гордиться не только теща секретаря СНБО. По соседству персональный загородный дом с лесом вокруг имеет ее 23-х летний внук и сын Александра Турчинова - Кирилл. Юный активист молодежного крыла отца партии «Народный фронт» получил дом и большой земельный участок вокруг в начале 2016-го в подарок от другой бабушки - матери самого секретаря СНБО - Валентины.

Имения тещи и сына в декларации самого Александра Турчинова не указаны.

Роскошный дом тещи Турчинов объясняет ее деловыми качествами.

«Уникальная женщина. Она очень гордится, что более 20 лет работала на самом мощном ракетном предприятии. Но когда пришла перестройка. У нее неуемный характер... Она ушла в практическую экономику. Занималась торговлей металлом. Сама ездила на разборки с чеченцами», – рассказал журналистам Турчинов.

Также отмечается, что последние три года после Революции Достоинства принесли родственникам Турчинова еще больше активов. Кроме роскошного имения в Белогородке, уже другая структура тещи - Тамары Белибы стала владельцем 6000 квадратных метров столичной недвижимости на проспекте Королева. Сейчас здесь еще незакончен ремонт. В будущем здание можно будет превратить, например, на большой офисный центр и сдавать в аренду.

Другая компания Белибы владеет сразу тремя объектами недвижимости, площадь каждого из которых превышает 200 квадратных метров, в самом центре Киева - на улице Коновальца. А самом большом помещении - более чем 600 квадратов тесть Турчинова обустроил под ресторан вместе с бизнесменом Игорем Тынным. Последний утверждает, что от влиятельного политика поддержки не получал.