также в разделеЭкономика
Украина установила рекорд по экспорту сахара 9
В НБУ назвали причины роста цен в прошлом году 17
Розенко: «Спящим ФЛП» может быть начислена только «спящая пенсия» 84
ФГИ решил приватизировать «Черноморское морское пароходство» 51
S&P понизило рейтинг «ПриватБанка» до дефолтного 98
В Кабмине уверяют, что Украине хватит газа до конца отопительного сезона 40
На межбанке продолжает падать курс гривни 110
Арбузов предупредил, что в Украине скоро снова будут топить дровами 211
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 2% 29
«Платинум Банк» признан неплатежеспособным 110
НБУ продал на межбанке $51 миллион 41
Раду просят дать ФЛП время на ликвидацию 56
Убытки ЕС от санкций против России превысили €17 миллиардов 144
«Нафтогаз» ожидает провокаций со стороны «Газпрома» из-за морозов в РФ 126
Количество ФЛП в Украине постоянно снижается 183
Украина уменьшила производство молочной продукции 117
Курс доллара в обмениках опять подрос 230
Украина увеличила потребление газа 103

В четверг, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,24/27,32 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9697/29,0520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4503/0,4530 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,2713 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 78 сделок на сумму 29,14 млн долл.

Напомним, 11 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,10/27,23 грн/долл.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние