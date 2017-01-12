За минувшие сутки, 11 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 3 и травмированы 59 граждан, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
Также отмечается, что критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.
Так, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.
Кроме того, в Одесской области на трассах М-13 и М-15 ограничено движение автотранспорта.
Напомним, за 10 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 6 и травмированы 46 граждан.
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