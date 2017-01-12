Сенат Конгресса США принял постановление о начале процедуры отмены программы обязательного медицинского страхования, введенной в правление президента Барака Обамы и получившей в честь него неофициальное название Obamacare. Об этом сообщает Reuters.

За постановление об отмене реформы здравоохранения проголосовал 51 сенатор, против - 48.

Теперь эта законодательная мера передана на рассмотрение палаты представителей Конгресса, которая, как ожидается, проведет голосование по ней уже на этой неделе.

Республиканцы отмечают, что процесс отмены Obamacare займет несколько месяцев, а на разработку плана по замене программы может уйти много времени.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен отказаться от Obamacare и разработать менее дорогостоящую и более эффективную систему здравоохранения.

Он требует, чтобы отмена и замена Obamacare произошла одновременно.