Сегодня в восточных областях Украины и в Карпатах объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 12 января на дорогах Киева и Кировоградской области гололедица. В Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с.

«Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице!», – говоритсяв сообщении.