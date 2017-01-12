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Сегодня в восточных областях Украины и в Карпатах объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 12 января на дорогах Киева и Кировоградской области гололедица. В Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с.

«Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице!», – говоритсяв сообщении.
ForUm

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