В воскресенье, 15 января, Президент Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом в ходе его визита в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
«15 января Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину», - говорится в сообщении.
Детали встречи не разглашаются.
Напомним, на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время