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В воскресенье, 15 января, Президент Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом в ходе его визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«15 января Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину», - говорится в сообщении.

Детали встречи не разглашаются.

Напомним, на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января.
ForUm

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