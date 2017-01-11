Выплата работодателями заработных плат в конвертах лишает работников возможности получения пенсии в будущем. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Что такое заработная плата в конверте? Это работодатель умышленно создает условия, при которых человек, который работает и получает заработную плату в конверте, не будете иметь никакой возможности на получение пенсии. Никакой. Это катастрофа», - сказал Гройсман.

«Наша задача - этого не допустить. Здесь есть, на чем сконцентрировать внимание, в том числе на местах», - отметил он.

Премьер-министр рассказал, что 400 тыс. граждан в Украине получают пенсию в размере 949 грн. Часть из этих людей получала заработную плату в конвертах.

Глава правительства поручил создать рабочую группу, отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы вдвое, для того, чтобы «держать руку на пульсе каждого дня».

Премьер-министр обратил внимание вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, которому поручил возглавить эту рабочую группу, на ситуацию с выплатой заработных плат в частном секторе. «Частный сектор меня интересует, - отметил он. - Если кто-то не понимает, то мы сразу ему очень быстро объясним, как начислять заработную плату».

В то же время, по его словам, в бюджетной сфере предусмотрен необходимый ресурс для обеспечения выплат работникам после увеличения минимальной заработной платы вдвое.

«В бюджетной сфере все для меня понятно. Здесь у нас в принципе вопросов нет. У нас достаточно денег для того, чтобы выплатить людям зарплату и вдвое увеличенную минимальную и повышенную заработную плату, которую мы установили», - подытожил Гройсман.