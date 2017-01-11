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С 12:00 среды, 11 января, ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области – Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
ForUm

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