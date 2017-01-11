Возле села Тепличное в Запорожском районе на Донецком шоссе съехал с проезжей части и перевернулся на бок автозак.
Об этом сообщает сайт города 061 со ссылкой на начальника пресс-службы Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Андрея Топчия.
По данным пресс-службы патрульной полиции Запорожья, авария произошла по причине плохой дорожной обстановки, вызванной гололедом и заснеженностью дороги. В момент аварии в автозаке находилось 11 заключенных.
Один из них получил закрытый перелом – вывих плечевого сустава.
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