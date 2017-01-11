также в разделеСтолица
Студенты КНЭУ зафиксировали, как им продают шпаргалки у общежития 28
В Киеве застрелили предпринимателя 127
В Киеве «граффитчики» жестоко избили помощника машиниста 63
«Укрпочта» приостановила прием коммунальных платежей киевлян 105
На Майдане реконструируют фонтаны 32
В Киеве мужчину застрелили у дверей собственной квартиры 88
В Киеве задержали мужчину, почти 100 раз «минировавшего» столичные учреждения 65
Суд отменил арест ТРЦ «Гулливер» 25
За сутки с киевских улиц вывезли 2 тысячи тонн снега 47
Кличко установил дедлайн коммунальщикам: снег нужно убрать до вторника 52
Кличко ночью проверил, как коммунальщики убирают снег в Киеве 327
Проректора Киевской госакадемии водного транспорта поймали на взятке 170
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню рождения Бандеры 625
На метро «Лукъяновская» под поезд бросилась женщина 363
В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева 94
В новогоднюю ночь на Софийской площади киевлян ожидает праздничный концерт 86
В центре Киева произошла стрельба: тяжело ранены два человека 134
На станциях киевского метро установят банкоматы 49

В Киеве задержаны трое разбойников, которые, угрожая ножом, забрали личные вещи у прохожего. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что три человека, угрожая ножом, забрали у мужчины паспорт, банковскую карточку, деньги и мобильный телефон.

По приметам, которые предоставил потерпевший, полицейские задержали трех злоумышленников. Ими оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин.

Правоохранители установили, что компания совместно употребляла спиртные напитки, а этим временем пострадавший хотел снять денежные средства с банковской карты, и это заметили злоумышленники.

Подбежав к нему и, угрожая ножом, забрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелкие деньги, после чего скрылись.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предъявили подозрения и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги
Ботинки зимние