В Киеве задержаны трое разбойников, которые, угрожая ножом, забрали личные вещи у прохожего. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что три человека, угрожая ножом, забрали у мужчины паспорт, банковскую карточку, деньги и мобильный телефон.

По приметам, которые предоставил потерпевший, полицейские задержали трех злоумышленников. Ими оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин.



Правоохранители установили, что компания совместно употребляла спиртные напитки, а этим временем пострадавший хотел снять денежные средства с банковской карты, и это заметили злоумышленники.

Подбежав к нему и, угрожая ножом, забрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелкие деньги, после чего скрылись.



По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предъявили подозрения и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.