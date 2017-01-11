Задержанная в оккупированном Донецке медсестра воинской части Национальной гвардии Украины не была военнослужащей и уже уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что «в оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057)». Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу. Принятые меры по розыску данного лица результата не дали», – говорится в сообщении.

По данным НГУ, 8 января командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в Донецке, о том, что она была задержана «полицией» так называемой «ДНР».

В ведомстве подчеркнули, что задержанная гражданка не была военнослужащей Национальной гвардии Украины. «Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела», – говорится в сообщении.

«Сейчас в воинской части проведено служебное расследование по данному случаю. Гражданка уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины», – отметили в НГУ.

Напомним, ранее пресс-служба полка Азов сообщила, что в оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057).