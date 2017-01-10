Советник главы МИД Польши, профессор Пшемыслав Журавский вел Граевский считает, что за повреждением польского памятника в Гуте Пеняцкой на Львовщине стоит Москва.

Такое мнение он высказал в комментарии Укринформу.

«Свой интерес (в совершении такого преступления. – Ред.) и проблемы с выполнением провокации однозначно указывают на то, что источником этого всего является Москва. Подтверждением этому является также факт, что первыми об этом событии проинформировали российские СМИ», - заявил Журавский вел Граевский.

Он обратил внимание, что видео, размещенное в Youtube, подписано на украинском языке с русизмами («знищен польський пам'ятник». – Ред.). Он напомнил, что в течение 2015-2016 годов при уничтожении украинских памятников в Польше вандалы также оставляли там польские надписи с ошибками. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в обоих случаях злоумышленники не знали или плохо знали, соответственно, польский и украинский языки.

Журавский вел Граевский не верит, что к уничтожению польского памятника причастны украинцы.

«Инцидент произошел 8 января - во второй день Рождества в Украине. Это еще больше подчеркивает нереальность того, что украинец, галичанин, в день великого праздника пойдет уничтожать памятник. В психологическом смысле это выглядит гротескно», - подчеркнул советник главы польского внешнеполитического ведомства.

По его словам, уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой является свидетельством того, что «идет интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия».

«В этом нет ничего нового. Если Россия смогла взорвать жилые дома с собственными гражданами (в Москве и Буденновске в 1999 году. – Ред.), чтобы спровоцировать вторую Чеченскую войну, то почему она не смогла бы уничтожать памятники», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что расследованием этого инцидента, а также всех тех, которые произошли ранее в Польше, надо заниматься очень серьезно, поскольку это «не является вопросом каких-то «капризов» отдельных лиц, а вопросом национальной безопасности обеих стран и международных отношений».

Журавский вел Граевский подчеркнул, что на этот инцидент обе стороны должны отреагировать солидарно, подчеркивая, что поляки и украинцы не позволят себя поссорить. «Это мы можем сделать вместе и вместе нужно преследовать виновников преступления», - констатировал он.

По его убеждению, последним инцидентом россияне «пересекли определенную черту».

«Здесь нужной будет не просто декларация (со стороны властей стран. – Ред.) для успокоения собственной совести, а начало действий по эффективному воздействию как на польское, так и на украинское общественное мнение, объясняя гражданам обеих стран реальную ситуацию, ломая этим цели российских провокаций (поссорить народы. – Ред.)», - отметил советник главы МИД Польши.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с места преступления злоумышленники разместили в свежесозданном профиле в YouTube с названием «Вільна Україна» и символикой «Правого сектора» в оформлении. Это единственное видео, размещенное на указанном YouTube-канале.