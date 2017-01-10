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На официальном интернет-представительстве Президента Украины зарегистрирована петиция о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Пашинского Сергея Владимировича и Геращенко Антона Юрьевича.

Подписать петицию можно по ссылке.

В петиции говорится о необходимости снять неприкосновенность с народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского для возбуждения уголовного дела касательно устроенной им стрельбы, сообщает «ЮА1 Медіа».

Напомним, накануне Нового года нардеп Пашинский расстрелял из пистолета с близкого расстояния человека.

В то же время, с Антона Геращенко, советника министра Авакова, требуется снять неприкосновенность за прикрытие Пашинского. Отдельно инициатор петиции возмущается предложением Геращенко повысить зарплату министра до 100 тыс. гривен, в то время, как «простой народ должен выживать на 2000-3000 грн».

«Я считаю такие действия постыдными и недопустимыми. Эти два народных депутата делят народ Украины на бедных и богатых, влиятельных, которые позволяют себе применять огнестрельное оружие к простым гражданам», – убежден автор петиции.
ForUm

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