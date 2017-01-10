В Сенате США готовится законопроект по новым санкциям против России в ответ на хакерские атаки и военную агрессию в Украине и Сирии.

Главными инициаторами законопроекта являются республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В разработке документа принимают участие несколько других сенаторов от демократов и республиканцев.

Согласно данным Reuters, законопроект призван заморозить активы и запретить выдачу виз людям, «которые участвуют в значимых мероприятиях, подрывающих кибербезопасность государственной, или частной инфраструктуры и демократических институтов».

Также планируется вводить санкции против людей, работающих в российском оборонно-разведывательном секторе, которые могут убедить международные компании сотрудничать с Россией.

Законопроект также устанавливает новые санкции по вопросам Украины и Сирии. Документ должен структурировать и объединить санкции, наложенные президентом Бараком Обамой в ответ на действия России в Крыму и на востоке Украины, а также санкции в ответ на хакерские атаки.

Помимо всего прочего, документ заморозит 20 млн долларов американских инвестиций в развитие нефтяных и газовых ресурсов России.

Документ будет представлен в Сенате 10 января, накануне комитета США по иностранным делам.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в начале 2017 года Конгресс США намерен усилить санкции против России.