В самопровозглашенной «ДНР» заявили, что против обмена пленными по тем параметрам, которые предлагает народный депутат Надежда Савченко.

Об этом сообщает Espreso.Tv российские СМИ.

«Мы ведем переговоры с однозначной позицией об обмене всех подтвержденных лиц с фамилиями на всех. Речь даже не об обмене по фамилиям, а просто о каком-то решение украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что является неприемлемым», - говорит уполномоченный по правам человека в «ДНР» Дарья Морозова.

По ее словам, «ДНР» добивается возвращения 527 человек в обмен на 42 граждан Украины. Морозова подчеркнула, что предложения по обмену от Савченко являются неприемлемыми.

Морозова добавила, что вопрос обмена пленными, как и раньше, будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Напомним, Народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и рассказала, как осуществляется обмен «всех на всех».