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Киевские правоохранители разыскивают злоумышленника, который убил мужчину возле собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В выходные около 21:00 по улице Ревуцкого неизвестный, зайдя в подъезд дома, выстрелил в местного жителя и скрылся. Пострадавший от полученного огнестрельного ранения скончался.

О происшествии в полицию сообщила жена погибшего.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили: пострадавший возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот. 54-летний киевлянин умер на месте. Женщина и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Изучаются все обстоятельства тяжкого преступления.
 
ForUm

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