Бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) проверяет электронную декларацию Президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России.

«По моему заявлению НАПК проверяет Порошенко. Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Н. Корчак, в отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка… Он, имея имущественные и бизнес-интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК. О результатах проверки сообщу обязательно», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости Украина.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.