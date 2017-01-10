Одна из ведущих советников избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей отметила, что Трамп может пересмотреть некоторые санкции против России, введенные Бараком Обамой. Об этом Конвей сказала в интервью телеканалу USA Today.

Она также поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований в отношении отчетов о российских хакерских атаках во время избирательной кампании.

«Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия пропорциональны тому, что произошло, на основании того, что мы знаем», - сказала Конвей, сообщает Европравда.

Она добавила, что действия Обамы, в том числе высылка 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он совершил после сообщений о киберпреступлениях Китая и Северной Кореи. Конвей предположила, что причина такой разницы – политические соображения.

Советник Трампа высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать независимую двухпартийную комиссию по расследованию обвинений в адрес России.

«Интересно и немного смешно, что демократы говорят о чем-то двухпартийном... учитывая, как они пытаются помешать всему, что мы делаем», - сказала она.

Спецслужбы США на прошлой неделе сообщили, что Москва по указанию президента Владимира Путина взломала электронную почту Национального комитета Демократической партии и других, а затем обнародовала письма, чтобы помешать кампании Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу.

«Дело в том, что демократы стали суперзаинтересованными в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали», – сказала Конвей.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в начале 2017 года Конгресс США намерен усилить санкции против России.