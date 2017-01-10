Украинский Гидрометцентр прогнозирует потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января до 15-17 градусов мороза.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяну Адаменко.

«К выходным мы ожидаем повышение температуры. На западе будет холоднее – 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах -2 – +1С. Уже сейчас пошло повышение температуры», - сказала она.

Однако потепление продержится в Украине недолго.

Так, по словам Адаменко, уже к 18-19 января ожидается повторное снижение температуры до -15 – -17 градусов под действием скандинавского антициклона.

«Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими», - сказала Адаменко.

Она добавила, что в этот период ожидаются незначительные осадки.

«Большие осадки не ожидаются, но «добавки» к снежному покрову будут», - сказала эксперт.