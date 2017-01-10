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Кабинет Министров не допустит перевода работников бюджетной сферы на неполные ставки и сокращенный рабочий день из-за повышения минимальной зарплаты до 3200 грн. Об этом в эфире Радио Свобода заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«В бюджетной сфере - медицина, здравоохранение, социальная сфера, культура - правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Мы взяли это непосредственно под свой контроль. В частности, была создана на сегодняшний день по поручению премьер-министра Украины комиссия, которую возглавил я как вице-премьер-министр Украины, куда вошли все профильные министры, куда вошли представители Государственной инспекции по труду, Государственной фискальной службы», - рассказал он.

«Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области складывающуюся ситуацию в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников», - добавил Розенко.

По его словам, правительство заложило достаточно средств для того, чтобы в бюджетной сфере повысить минимальную зарплату вдвое.

«То есть нет никаких оснований сегодня переводить работников бюджетной сферы на сокращенный рабочий день. И мы этого не допустим», - подытожил Розенко.
ForUm

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