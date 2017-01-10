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Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 10 января, продал банкам 51 миллион долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 57,3 миллиона долларов, средневзвешенный курс аукциона – 27,1396 гривни/доллар, передает УНИАН.

Стоит отметить, что Нацбанк второй раз в текущем году объявил аукцион по продаже валюты повышенным объемом до 100 миллионов долларов.

Согласно сообщению на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимались до 11:30.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов 10 января установились на уровне 27,10/27,20 гривни/доллар против 26,26/26,36 гривни/доллар на открытии торгов, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 28,7016/28,7993 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4535 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,2069 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 190 сделок на сумму 61,42 миллиона долларов.
ForUm

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