На Майдане Незалежности в Киеве реконструируют «Большой» и «Малые» (6 единиц) фонтаны, расположенные на четной стороне улицы Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В прошлом году мы возобновили работу почти всех знаковых фонтанов столицы, в том числе самого высокого фонтана, находящегося на Русановском канале. Незавершенными остались два фонтанные комплексы - большие и малые чаши на Крещатике. Работы по их восстановлению дорогостоящие, поскольку фонтаны были сильно повреждены во время революции. Мы планируем возобновить работу фонтана в мае этого года. Уже начат демонтаж поврежденных конструкций, «Киевводфонд» работает над подготовкой детальной проектно-сметной документации, чтобы определить объемы необходимого финансирования», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В администрации напомнили, что во время Революции Достоинства в течение 2013-2014 годов конструкциям и оборудованию фонтанов был нанесен значительный ущерб, отключено от электро- и водоснабжения, в связи с чем их работа была прекращена.

В КГГА заверили, что реконструкция фонтанов удовлетворит рекреационные и эстетические потребности жителей и гостей столицы, повысит архитектурно-дизайнерский статус и уровень туристической привлекательности Киева. Проектом предусмотрено выполнение работ по реконструкции фонтанов без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов.

Финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития города Киева на 2016 год и последующие годы.