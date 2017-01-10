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В Святошинскойм районе столицы задержали мужчину, который почти 100 раз «минировал» различные помещения, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Только в течение суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру «102» и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях «минировал» различные помещения», - рассказал начальник Святошинского управления ГУНП в г. Киеве Владимир Ткаченко.

Правоохранители задержали мужчину его в порядке ст. 208 УПК Украины. Он в содеянном сознался.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранители также выяснили, что этот преступник злоупотребляет алкогольными напитками и под влиянием водки постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме этого, по данным полиции, он еще находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.
ForUm

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