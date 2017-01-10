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Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на алкоголь экс-президента Виктора Януковича, который хранится в резиденции «Межигорье». Об этом говорится в постановлении суда от 16 декабря 2016 года, сообщает 112 Украина.

«Наложить в уголовном производстве № 42014000000000069 арест на алкогольные напитки, которые находятся, на территории урочища «Межгорье», расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район», - говорится в документе. 

Под арест попали несколько сотен алкогольных напитков, среди которых вино урожая 1913 года, водка «Рада Юбилейная 60 лет», водка с этикеткой «Партия регионов», коньяк «Янукович» подарочный.

Отмечается, что служебным лицам ООО «Танталит», Януковичу или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению запрещено отчуждать, распоряжаться или пользоваться данным имуществом.

Полный список алкоголя можно посмотреть здесь
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