В городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области произошел пожар на пилораме. Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Киевской области.
Информация о пожаре поступила в 09:43 вторника.
На место вызова было направлено четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
«Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит пилорама на площади 210 м2», - говорится в сообщении.
После привлечения дополнительных сил в 10:50 пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня нет. Продолжается ликвидация пожара.
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