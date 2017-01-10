За сутки 9 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадали 75 граждан, из них один человек погиб. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской и Кировоградской областях.
Так, движение автотранспорта остается ограниченным в Одесской области и трассах М-13, М-15 и М-16.
Напомним, по данным ГосЧС по состоянию на утро вторника, 10 января, в Украине на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.
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