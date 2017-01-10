Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования сериала «Отель». Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«Решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 Закона Украины «О кинематографии», которой регламентировано, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованы (демонстрируемые) после 1 января 2014 года», - говорится в сообщении.
В этом сериале снялась известная украинская телеведущая Ольга Фреймут.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время