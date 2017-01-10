В Калифорнии упало одно из самых известных в США деревьев – Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойа прославилась туннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль.
Дерево было повалено бурей, оказавшейся сильнейшей за последние десять лет, сообщает ВВС.
Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.
В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.
Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас.
Буря оказалась слишком сильной для нее, говорится в сообщении администрации парка в Facebook.
Гигантские секвойи растут в Калифорнии на склонах горного хребта Сьерра-Невада и достигают в высоту свыше 70 метров.
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