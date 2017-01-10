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В Калифорнии упало одно из самых известных в США деревьев – Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойа прославилась туннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль.

Дерево было повалено бурей, оказавшейся сильнейшей за последние десять лет, сообщает ВВС.

Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.

В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.

Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас.

Буря оказалась слишком сильной для нее, говорится в сообщении администрации парка в Facebook.

Гигантские секвойи растут в Калифорнии на склонах горного хребта Сьерра-Невада и достигают в высоту свыше 70 метров.
ForUm

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