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Совокупное состояние российских миллиардеров, в том числе связанных с президентом Владимиром Путиным, выросли на $29 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом пишет издание Forbes, сообщает Укринформ.

«Самые богатые люди России, которые имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным, получили $29 млрд с момента избрания президентом США Дональда Трампа, благодаря росту стоимости российских акций и укреплению валюты», - говорится в сообщении.

Максимальный рост доходов с 8 ноября 2016 года показал глава правления НОВАТЕК Леонид Михельсон. Стоимость активов бизнесмена, по данным Forbes, увеличилась на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда. Михельсон занимает первое место в рейтинге самых богатых российских предпринимателей 2016 года.

Кроме того, существенно выросло состояния руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова - на 1,6 миллиарда долларов, а также председателя НЛМК Владимира Лисина - на 1,4 миллиарда долларов.

По данным издания, состояние самых богатых людей России выросло быстрее, чем в любой другой стране. Например, американцы увеличили совокупный капитал в среднем на 2,8% после выборов, в то время, как состояния самых богатых россиян выросло в среднем на 7,1%. При этом, в США насчитывается в шесть раз больше миллиардеров, чем в России.

 
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