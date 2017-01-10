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Верховной Раде предлагают освободить физических лиц-предпринимателей, которые не успели ликвидироваться до 2017 года, от уплаты единого социального взноса в первом квартале текущего года.

Соответствующий законопроект N5633 зарегистрирован в парламенте 4 января.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обязательства платить единый социальный взнос независимо от наличия дохода создало неудобства для многих категорий физических лиц, сообщает Лига.net.

«Такая ситуация спровоцировала массовые очереди в государственных регистраторов и повысила уровень социальной напряженности. Значительная часть физических лиц-предпринимателей через административные сложности, неожиданную смену законодательства и неосведомленность не успела за столь короткий срок завершить регистрационные действия и будет вынуждена уплатить единый социальный взнос в 2017 году. Именно поэтому, с целью предотвращения несправедливой уплаты единого социального взноса разработан этот законопроект», - отмечают авторы законодательной инициативы.

Парламенту предлагают ввести переходный период на три месяца для осуществления регистрационных действий по прекращению предпринимательской деятельности ФЛП без уплаты единого соцвзноса за этот период.

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ. До 1 января 2017 года ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить единый соцвзнос.

Напомним, соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.
ForUm

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