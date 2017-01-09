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За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 8 и травмированы 45 граждан.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой области.

По состоянию на 9:00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской ограничено движение грузовых автомобилей.

В полиции напомнили, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

 
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