За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 8 и травмированы 45 граждан.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой области.
По состоянию на 9:00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской ограничено движение грузовых автомобилей.
В полиции напомнили, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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