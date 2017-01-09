также в разделеПроисшествия
Три человека ранены из-за взрыва в квартире в Сумах 26
Еще один человек в Украине стал жертвой собак-убийц 143
На Львовщине от переохлаждения умерли два человека 23
За сутки из-за непогоды на дорогах погибли 8 человек 29
Член «ДНР» застрелил мужчину в Москве 69
В зоне АТО пропала связь с тремя военными 67
Разведка: НВФ обстреляли Харцызск, есть жертвы 214
АТО: Военные получили ранения у Крымского и Троицкого 180
В Одессе произошел взрыв в доме, есть жертвы 63
На Рождество из-за непогоды на дорогах погибли 5 человек 45
В Украине обесточены 35 сел 28
Сутки в зоне АТО: 72 обстрела, ранены 6 военных 106
На Киевщине собаки загрызли участника АТО 288
Из-за непогоды закрыты дороги в Днепропетровской и Николаевской областях 355
Непогода обесточила 71 населенный пункт 38
Непогода закрыла дороги между Херсоном и Николаевом 234
В Харьковской области ДТП забрало шесть жизней 200
В Украине снова зафиксирован птичий грипп 193

За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 51 обстрел позиций ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Широкино; из 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицком, Водяном, Талаковке и Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, по Талаковке – танк.

На луганском направлении из минометов различных калибров обстреляно Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляно Луганское. Из 82 миллиметровых минометов – Авдеевка и Майорск. А из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево и Авдеевка. По Луганском огонь вела БМП противника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Ботинки зимние