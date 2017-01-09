За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 51 обстрел позиций ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Широкино; из 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицком, Водяном, Талаковке и Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, по Талаковке – танк.

На луганском направлении из минометов различных калибров обстреляно Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляно Луганское. Из 82 миллиметровых минометов – Авдеевка и Майорск. А из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское, Зайцево и Авдеевка. По Луганском огонь вела БМП противника.