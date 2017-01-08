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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на офис премьер-министра Канады.

«Премьер-министр больше не планирует посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме», - говорится в сообщении.

Причиной отказа от поездки стала необходимость сосредоточиться на путешествия Канадой, которую Трюдо будет осуществлять следующие несколько недель.

В то же время в офисе премьера отметили, что Канаду в Давосе будет представлять внушительная делегация, в состав которой войдут несколько министров федерального правительства.

Это решение главы канадского правительства стало неожиданным, поскольку в декабре его офис объявил о подготовке к визиту на ВЭФ. В 2016-м Трюдо участвовал в Форуме вместе с несколькими федеральными министрами.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже отказались от нынешнего Давоса.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) – международная неправительственная организация. Основана 1971 г. организация называлась «Европейский форум менеджмента», которую сменила на нынешнюю в 1987-м, когда форум расширил свои рамки, переформатувавшись на платформу решения международных вопросов.

Ежегодная встреча под эгидой Форума проводится в Давосе (Швейцария), кроме того Форум выступает организатором деловых мероприятий в разных странах. Формат встречи объединяет около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, ученых и журналистов.
ForUm

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